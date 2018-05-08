ПСЖ продасть свого лідера Атлетико та виконає умови УЄФА

Анхель ді Марія

Французький ПСЖ вирішив, як виконати умови фінансового фейр-плей та не отримати санкції від УЄФА.

Паризький клуб збирається продати ключового півзахисника аргентинця Анхеля ді Марію.

Головним претендентом на купівлю досвідченого футболіста є Атлетико, який тренує аргентинець Дієго Сімеоне. Матрацники розглядатимуть кандидатуру ді Марії, якщо їхню команду залишить Антуан Грізманн.

Зазначимо, що ді Марія вже виступав в Іспанї - з 2010-го по 2014-й роки він грав за Реал.

У нинішньому сезоні на рахунку 30-річного гравця - 21 год та 15 асистів у 43 матчах за ПСЖ.

Портал transfermarkt оцінює аргентинця у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ може продати свого нападника у Реал.