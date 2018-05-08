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419 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 08:59
ПСЖ продасть свого лідера Атлетико та виконає умови УЄФА
|Анхель ді Марія
Французький ПСЖ вирішив, як виконати умови фінансового фейр-плей та не отримати санкції від УЄФА.
Паризький клуб збирається продати ключового півзахисника аргентинця Анхеля ді Марію.
Головним претендентом на купівлю досвідченого футболіста є Атлетико, який тренує аргентинець Дієго Сімеоне. Матрацники розглядатимуть кандидатуру ді Марії, якщо їхню команду залишить Антуан Грізманн.
Зазначимо, що ді Марія вже виступав в Іспанї - з 2010-го по 2014-й роки він грав за Реал.
У нинішньому сезоні на рахунку 30-річного гравця - 21 год та 15 асистів у 43 матчах за ПСЖ.
Портал transfermarkt оцінює аргентинця у 40 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ може продати свого нападника у Реал.
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