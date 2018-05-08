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08.05.2018  09:40

Буяльський про гру із Шахтарем у фіналі Кубку України: У Дніпрі матиму подвійну мотивацією

 

Один із ключових гравців центру поля Динамо Віталій Буяльський відправиться на матч фіналу Кубку України проти Шахтаря із подвійною мотивацією.

Гравець напередодні підписав новий контракт із киянами, і за його словами, хоче віддячити команді за довіру. 

"Напевно, з ще більшою мотивацією. Клуб запропонував мені контракт, і я хочу віддячити йому і зробити для Динамо в рази більше, ніж воно зробило для мене", - заявив Буяльський. 

"Час летить, тому в футболі потрібно вичавити з себе максимум, щоб допомогти клубу, і щоб про тебе говорили лише у позитивному контексті. Звичайно, це неможливо, якщо не завойовувати титули і кубки, адже в історії залишаються саме вони, і завжди приємно, якщо вони є", - додав футболіст в інтерв'ю клубній прес-службі. 

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зустрінуться у фіналі Кубку України 9 травня у Дніпрі. 

У сезоні-2017/18 Буяльський провів 41 матч, забив 6 голів і зробив 4 асисти.

Як відомо, Буяльський пропустив матч з Маріуполем через травму.





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