Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
814 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 10:22
Воротарю збірної України дали почесне прізвисько в Італії
Один із найбільш перспективних голкіперів України Андрій Лунін отримав почесне прізвисько від італійських журналістів.
Так, видання Tuttosport назвало 19-річного голкіпера Зорі та національної збірної "українським Доннарумою", порівнявши його із Джанлуїджі Доннарумою з Мілана, який у свої 19 став гравцем основи червоно-чорних.
Також за інформацією ЗМІ, Луніним серйозно цікавиться Ювентус, який бачить в українцеві гравця основного складу, але у перспективі, пише football.ua.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.
Раніше відомий агент Іраклій Хведеліані заявив, що Ювентус справді цікавився Луніним, проте батько воротаря відмовився від зустрічі із представниками клубу.
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