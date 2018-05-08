Воротарю збірної України дали почесне прізвисько в Італії

Один із найбільш перспективних голкіперів України Андрій Лунін отримав почесне прізвисько від італійських журналістів.

Так, видання Tuttosport назвало 19-річного голкіпера Зорі та національної збірної "українським Доннарумою", порівнявши його із Джанлуїджі Доннарумою з Мілана, який у свої 19 став гравцем основи червоно-чорних.

Також за інформацією ЗМІ, Луніним серйозно цікавиться Ювентус, який бачить в українцеві гравця основного складу, але у перспективі, пише football.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Раніше відомий агент Іраклій Хведеліані заявив, що Ювентус справді цікавився Луніним, проте батько воротаря відмовився від зустрічі із представниками клубу.