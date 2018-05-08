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08.05.2018  10:22

Воротарю збірної України дали почесне прізвисько в Італії

 

Один із найбільш перспективних голкіперів України Андрій Лунін отримав почесне прізвисько від італійських журналістів. 

Так, видання Tuttosport назвало 19-річного голкіпера Зорі та національної збірної "українським Доннарумою", порівнявши його із Джанлуїджі Доннарумою з Мілана, який у свої 19 став гравцем основи червоно-чорних.

Також за інформацією ЗМІ, Луніним серйозно цікавиться Ювентус, який бачить в українцеві гравця основного складу, але у перспективі, пише football.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Ліверпуля

Раніше відомий агент Іраклій Хведеліані заявив, що Ювентус справді цікавився Луніним, проте батько воротаря відмовився від зустрічі із представниками клубу





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