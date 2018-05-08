Зінченку влаштували особливий прийом в українському центрі Манчестера. ФОТО. ВІДЕО

Олександр Зінченко

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який недавно став чемпіоном Англії, зустрівся із представниками місцевого українського центру.

Зінченко відвідав культурний центр української діаспори Дніпро, де поспілкувався із дітьми, дорослими, провів автограф-сесію.

"Я дуже здивований і приємно вражений тією підтримкою, яка у мене є тут в Манчестері. Чесно сказати, навіть не знав, що в місті живе така велика кількість українців. Серед них є і ті, хто приїжджає на матчі нашої збірної. Був дуже радий провести з ними час і обмінятися враженнями", - наводить слова Зінченка dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Зінченко після вручення чемпіонського кубку АПЛ сфотографувався прямо на полі із своїми батьками.

Як відомо, Зінченко отримав право стати чемпіоном Англії завдяки тому, що провів у сезоні більше 5 матчів.

Раніше Зінченко став володарем Кубку англійської ліги у складі Ман Сіті.