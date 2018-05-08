Бразилець Шахтар повідомив про підписання нового контракту із клубом
|Алан Патрік
Бразильський півзахисник Шахтаря Алан Патрік підписав нову угоду з донецьким клубом.
Про це футболіст заявив в інтерв'ю бразильським ЗМІ, уточнивши, що новий контракт розраховано до 2022 року.
"Шахтар був тим клубом, який відкрив переді мною двері в Європу і завжди надавав всяческуюп підтримку, що дозволяло мені розвиватися. У мене не було сумнівів, що буде правильним рішенням продовжити угоду. Почуваюся тут щасливим, і сподіваюся виграти якомога велике титулів в футболці донеччан ", - сказав Патрік в інтерв'ю Lance.com.br.
Бразилець є гравцем гірників з літа 2011-го. За його трансфер Шахтар заплатив Сантосу 4 мільйони євро.
Зазначимо, що за Мірчі Луческу Патрік так і не став гравцем основи, через що його відправляли по орендах - в Інтернасьонал, Палмейрас і Фламенго, пише СпортАрена.
Проте Паулу Фонсека довіряє хавбеку - у нинішньому сезоні Алан Патрік провів 29 поєдинків, в яких відзначився 3 голами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шахтар підписав бразильця Маркіньоса Сіпріану.
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