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08.05.2018  12:22

Бразилець Шахтар повідомив про підписання нового контракту із клубом

 Алан Патрік

Бразильський півзахисник Шахтаря Алан Патрік підписав нову угоду з донецьким клубом.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю бразильським ЗМІ, уточнивши, що новий контракт розраховано до 2022 року. 

"Шахтар був тим клубом, який відкрив переді мною двері в Європу і завжди надавав всяческуюп підтримку, що дозволяло мені розвиватися. У мене не було сумнівів, що буде правильним рішенням продовжити угоду. Почуваюся тут щасливим, і сподіваюся виграти якомога велике титулів в футболці донеччан ", - сказав Патрік в інтерв'ю Lance.com.br. 

Бразилець є гравцем гірників з літа 2011-го. За його трансфер Шахтар заплатив Сантосу 4 мільйони євро. 

Зазначимо, що за Мірчі Луческу Патрік так і не став гравцем основи, через що його відправляли по орендах - в Інтернасьонал, Палмейрас і Фламенго, пише СпортАрена.

Проте Паулу Фонсека довіряє хавбеку - у нинішньому сезоні Алан Патрік провів 29 поєдинків, в яких відзначився 3 голами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шахтар підписав бразильця Маркіньоса Сіпріану.





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