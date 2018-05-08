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08.05.2018  12:56

Фергюсон вийшов із коми та пішов на поправку - ЗМІ

 Алекс Фергюсон

Колишній тренер МЮ Алекс Фергюсон почав одужувати після крововиливу у мозок, який він пережив на минулому тижні

Про те, що 76-річний шотландець вийшов із коми та йде на поправку, повідомляє Daily Mail.

Стало відомо, що сер Фергюсон все ще залишається у реанімації, проте вже сидить та розмовляє із рідними та близькими, які навідують його. 

Проте поки що лікарі дають обережні прогнози щодо здоров'я шотландця. 

Нагадаємо, раніше Фергюсона підтримав його колишній візаві Арсен Венгер





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