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08.05.2018  13:26

Стало відомо, коли в Арсеналі визначаться із наступником Венгера

 Арсен Венгер

У лондонському Арсеналі планують представити нового керманича команди напередодні чемпіонату світу-2018.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, у керівників лондонського клубу немає чіткого дедлайну, однак вони мають намір закрити це питання до 14 червня, коли в Росії стартує ЧС.

Нагадаємо, що найбільш ймовірними кандидатами на заміну Арсену Венгеру, який покине клуб після закінчення сезону, вважаються колишній наставник Барселони Луїс Енріке і головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Серед інших претендентів називаються імена екс-півзахисників "канонірів" Мікеля Артети і Патріка Вієйра.

Нагадаємо, Венгер оголосив про те, що залишить Арсенал наприкінці сезону, декілька тижнів тому. 

6 травня француз провів останній матч Арсенала на домашній арені, де емоційно попращався із вболівальниками.

Нагадаємо, 3 травня Венгер провів 250-й матіч в Арсеналі у єврокубкахі, поступившись Атлетико 0:1 в 1/2 фіналу Ліги Європи. 

Раніше повідомлялося, що Венгер потрапив у топ-5 європейських тренерів.





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