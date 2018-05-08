Стало відомо, коли в Арсеналі визначаться із наступником Венгера
|Арсен Венгер
У лондонському Арсеналі планують представити нового керманича команди напередодні чемпіонату світу-2018.
Про це повідомляє BBC.
За даними видання, у керівників лондонського клубу немає чіткого дедлайну, однак вони мають намір закрити це питання до 14 червня, коли в Росії стартує ЧС.
Нагадаємо, що найбільш ймовірними кандидатами на заміну Арсену Венгеру, який покине клуб після закінчення сезону, вважаються колишній наставник Барселони Луїс Енріке і головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі.
Серед інших претендентів називаються імена екс-півзахисників "канонірів" Мікеля Артети і Патріка Вієйра.
Нагадаємо, Венгер оголосив про те, що залишить Арсенал наприкінці сезону, декілька тижнів тому.
6 травня француз провів останній матч Арсенала на домашній арені, де емоційно попращався із вболівальниками.
Нагадаємо, 3 травня Венгер провів 250-й матіч в Арсеналі у єврокубкахі, поступившись Атлетико 0:1 в 1/2 фіналу Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Венгер потрапив у топ-5 європейських тренерів.
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