Названо нового головного тренера Металіста 1925

Сергій Валяєв

Новим головним тренером харківського Металіста 1925 став 39-річний Сергій Валяєв.

Колишній гравець Металіста, який провів за харківську команду у 2005-12 роках понад 200 матчів, змінив на посаді Олександра Іванова, який недавно подав у відставку.

Додамо, що Валяєв раніше очолював Нікополь, а також працював у Металісті-Юніор, який виступав в аматорських змаганнях.

Зазначимо, що Металіст 1925 йде на другому місці у турнірній таблиці першості Другої ліги у групі В та претендує на вихід у Першу лігу.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 програв Таврії, зазнавши третьої поспіль поразки.