Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
544 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 13:58
Названо нового головного тренера Металіста 1925
|Сергій Валяєв
Новим головним тренером харківського Металіста 1925 став 39-річний Сергій Валяєв.
Колишній гравець Металіста, який провів за харківську команду у 2005-12 роках понад 200 матчів, змінив на посаді Олександра Іванова, який недавно подав у відставку.
Додамо, що Валяєв раніше очолював Нікополь, а також працював у Металісті-Юніор, який виступав в аматорських змаганнях.
Зазначимо, що Металіст 1925 йде на другому місці у турнірній таблиці першості Другої ліги у групі В та претендує на вихід у Першу лігу.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 програв Таврії, зазнавши третьої поспіль поразки.
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій