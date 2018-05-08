Ребров пояснив, чому він пішов на матч Динамо на сектор з ультрас

Екс-головний тренер Динамо Сергій Ребров давно товаришує з ультрас клубу та декілька разів приходив на їхній сектор на домашніх матчах.

Про це Ребров розповів в інтерв'ю sport-express.ua, коментуючи свою присутність на матчі 30-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Запросили - я і прийшов. З ультрас спілкуюся ще з тих пір, як був тренером, адже команда грає для вболівальників. На трибуні з цими хлопцями виявився не в перший раз - інша справа, що на Олімпійському мене журналісти не помічали, а на стадіоні Динамо все дуже близько до поля знаходиться. Ось мене і засікли", - кжае Ребров.



"На матч прийшов, щоб просто подивитися гру - і вдячний хлопцям, що пустили мене і контролювали обстановку. Прийди я в звичайний сектор - футболу б нормально не побачив", - додав екс-керманич киян

Нагадаємо, Динамо зіграло унічию з Маріуполем та майже втратило шанси на чемпіонство.