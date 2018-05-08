Зірковий гравець Реала продовжив тролинг Зінченка через упущений на землю кубок
Зірковий захисник Реала Серхіо Рамос втрутився у жарт хавбека Ман Сіті Ілкая Гюндогана щодо українця Олександра Зінченка.
Рамос відреагував на твіт Гюндогана, який спитав у Twitter про те, чи знає хтось місце, де можна полагодити кубок - таким чином німець потролив Зінченка за те, що той впустив чемпіонський трофей АПЛ під час нагородження.
"Я знаю декілька місць, але я не дзвонив туди з 2011-го. Упускати кубку стає модно", - написав Рамос.
I may know a few places, but I haven't called since 2011... 🤣🤣🤣— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 травня 2018 р.
Letting the trophy fall is becoming a trend...😜🤣 @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY
Нагадаємо, Зінченко сфотографувався із чемпіонським кубком АПЛ разом із батьками.
Через декілька днів після нагородження Ман Сіті Зінченка запросили в український центр в Манчестері.
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