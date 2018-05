Зірковий гравець Реала продовжив тролинг Зінченка через упущений на землю кубок

Зірковий захисник Реала Серхіо Рамос втрутився у жарт хавбека Ман Сіті Ілкая Гюндогана щодо українця Олександра Зінченка.

Рамос відреагував на твіт Гюндогана, який спитав у Twitter про те, чи знає хтось місце, де можна полагодити кубок - таким чином німець потролив Зінченка за те, що той впустив чемпіонський трофей АПЛ під час нагородження.

"Я знаю декілька місць, але я не дзвонив туди з 2011-го. Упускати кубку стає модно", - написав Рамос.

I may know a few places, but I haven't called since 2011... 🤣🤣🤣

Letting the trophy fall is becoming a trend...😜🤣 @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY