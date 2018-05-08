Ребров про шанси Динамо на чемпіонство: Треба не опускати рук та боротися до кінця
|Сергій Ребров/ФК Динамо
Динамо продовжуватиме боротися із Шахтарем за чемпіонство до кінця першості УПЛ-2017/18.
Таку заяву зробив екс-керманич киян Сергій Ребров.
"Тиск, під яким Динамо закінчує сезон, природно, не могло не позначитися. Були моменти, могли забити, але, на жаль, не реалізували свої шанси", - прокоментував Ребров нічию Динамо із Маріуполем у 30-му турі УПЛ.
"Коли залишається принаймні математична можливість, немає ніякого сенсу втрачати надію і ставити крапку у боротьбі за золоті медалі. Потрібно продовжувати боротися - і я впевнений, що динамівці до останньої гри не опустять рук. Навіть при тому, що не все залежить від них", - цитує екс-тренера Динамо sport-express.ua.
Нагадаємо, у першості Прем'єр-ліги залишилося 2 тури, при цьому 19 травня у заключному ігровому дні Динамо прийматиме Шахтар вдома. Киян та донеччан розділяє 5 очок і фактично у наступному турі гірники можуть достроково оформити титул.
Нагадаємо, раніше Шахтарю вдалося обіграти Зорю та суттєво погіршити шанси Динамо.
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