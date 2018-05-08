Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 16:16
УПЛ назвала найкращого тренера 30 туру
|Олександр Бабич / УПЛ
Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич став найкращим тренером 30 туру чемпіонату України.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У 30 турі чемпіонату Маріуполь відібрав очки у Динамо (1:1) і фактично вбив чемпіонську інтригу.
Нагадаємо, що гендиректор Маріуполя Санін вважає, що в тому матчі його команду позбавили перемоги.
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