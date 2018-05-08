Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
483 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 16:55
Динамо цікавиться 20-річним півзахисником Гронінгена. ВІДЕО
|Жуніньо Бакуна
Київське Динамо виявляє інтерес до 20-річного хавбека нідерландського Гронінгена Жуніньо Бакуни.
Про це повідомляє Voetbal International.
Контракт 20-річного гравця закінчується влітку 2019 року, а новий досі не підписаний. Серед претендентів на Бакуну також Копенгаген, ПСВ і російські клуби.
За Гронінген Бакуна у всіх турнірах провів 94 матчі, забив 4 голи.
Також відомо, що його вважають одним із найталановитіших голландських гравців, пише Трибуна.
Нагадаємо, що півзахисник Динамо продовжив контракт з клубом.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій