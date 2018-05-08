Динамо цікавиться 20-річним півзахисником Гронінгена. ВІДЕО

Жуніньо Бакуна

Київське Динамо виявляє інтерес до 20-річного хавбека нідерландського Гронінгена Жуніньо Бакуни.

Про це повідомляє Voetbal International.

Контракт 20-річного гравця закінчується влітку 2019 року, а новий досі не підписаний. Серед претендентів на Бакуну також Копенгаген, ПСВ і російські клуби.

За Гронінген Бакуна у всіх турнірах провів 94 матчі, забив 4 голи.

Також відомо, що його вважають одним із найталановитіших голландських гравців, пише Трибуна.

Нагадаємо, що півзахисник Динамо продовжив контракт з клубом.