Держава спробує запобігти шаленому зростанню цін у готелях під час фіналу Ліги чемпіонів

Антимонопольний комітет розпочав моніторинг цін у київських готелях на період фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Через ажіотаж, викликаний повідомленнями про підвищення цін готелів на період проведення фіналів Ліги чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ почало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг в столиці", - йдеться у повідомленні.

"Сподіваюся, що ціни стабілізуються завдяки ринковим механізмам, оскільки попит рухає не тільки ціною, але і пропозицією. Підвищення цін під час спортивних подій - звичайна практика для ринкових відносин, але підвищення на сотні відсотків - ненормальна ситуація", - написав Хмельницький.

Ціни на готелі в Києві на період фіналів за три тижні до матчу виросли в 30-45 разів. Для порівняння в місті-господарі торішнього фіналу ЛЧ Кардіффі в середньому зафіксували зростання цін у 30 разів, у Мілані на фіналі ЛЧ 2016 - в 12 разів, у Берліні в 2015 році - в дев'ять разів.

Нагадаємо, що стало відомо, у яких готелях Києва житимуть Реал і Ліверпуль.