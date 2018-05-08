Новачок Шахтаря розповів про свою головну мету в клубі

Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Кайоде хоче виграти з гірниками чемпіонат і Кубок України.

Про це повідомляє Scorenigeria.com.

"Моя головна ціль – виграти з Шахтарем чемпіонат і Кубок України. Зараз у нас дуже хороші шанси, щоб цього досягти. Наразі всі гравці команди сконцентровані на досягненні цієї мети", - сказав нігерієць.

Зазначимо, що Кайоде перейшов до Шахтаря з Манчестер Сіті на правах оренди.

Нагадаємо, що Кайоде оштрафували за неправильний перетин кордону України.