Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 17:37
Новачок Шахтаря розповів про свою головну мету в клубі
|Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар
Нападник Шахтаря Кайоде хоче виграти з гірниками чемпіонат і Кубок України.
Про це повідомляє Scorenigeria.com.
"Моя головна ціль – виграти з Шахтарем чемпіонат і Кубок України. Зараз у нас дуже хороші шанси, щоб цього досягти. Наразі всі гравці команди сконцентровані на досягненні цієї мети", - сказав нігерієць.
Зазначимо, що Кайоде перейшов до Шахтаря з Манчестер Сіті на правах оренди.
Нагадаємо, що Кайоде оштрафували за неправильний перетин кордону України.
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