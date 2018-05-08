Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 17:57
Моуріньо відкупився від ув'язнення на рік за один мільйон доларів
|Жозе Моуріньо
Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо пішов на угоду з іспанським правосуддям у справі ухиляння від сплати податків.
Про це повідомляє El Mundo.
Португалець заплатить в іспанську казну 800 тисяч євро. Натомість він уникне тюремного ув'язнення строком до 12 місяців.
Моуріньо звинувачують у тому, що приховав отримання 3,3 млн євро в 2011-2012 роках, коли очолював Реал, за використання іміджевих прав.
Раніше Моуріньо вже заплатив 4,5 млн євро в 2015 році, щоб урегулювати ситуацію. Однак нещодавно розкрилися нові подробиці справи, в результаті чого тренеру довелося заплатити ще один штраф, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Моуріньо влітку може позбутися двох суперзірок Манчестер Юнайтеда.
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