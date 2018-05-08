Моуріньо відкупився від ув'язнення на рік за один мільйон доларів

Жозе Моуріньо

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо пішов на угоду з іспанським правосуддям у справі ухиляння від сплати податків.

Про це повідомляє El Mundo.

Португалець заплатить в іспанську казну 800 тисяч євро. Натомість він уникне тюремного ув'язнення строком до 12 місяців.

Моуріньо звинувачують у тому, що приховав отримання 3,3 млн євро в 2011-2012 роках, коли очолював Реал, за використання іміджевих прав.

Раніше Моуріньо вже заплатив 4,5 млн євро в 2015 році, щоб урегулювати ситуацію. Однак нещодавно розкрилися нові подробиці справи, в результаті чого тренеру довелося заплатити ще один штраф, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Моуріньо влітку може позбутися двох суперзірок Манчестер Юнайтеда.