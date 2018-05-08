Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 18:21
Півзахисник Шахтаря повернеться на поле в наступному році
|В'ячеслав Танковський
Хавбек гірників В'ячеслав Танковський переніс у Барселоні операцію на хрестоподіних зв'язках.
Про це повідомляє Футбол 1.
Орієнтовне повернення гравця на поле - січень 2019 року.
Нагадаємо, що Танковський взимку повернувся до Шахтаря з Маріуполя.
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