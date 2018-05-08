Балотеллі забив шикарний гол Марселю в оточенні шести захисників. ВІДЕО

Маріо Балотеллі

Нападник Ніцци Маріо Балотеллі забив гол у ворота Марселя (2:1) в 36 турі чемпіонату Франції.

Маріо зібрав на себе півкоманди суперника і пробив у дальній кут. Це вже 16 гол італійця в чемпіонаті.

Нагадаємо, що Ніцца повісила цінник на Балотеллі.