Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
325 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 18:39
Балотеллі забив шикарний гол Марселю в оточенні шести захисників. ВІДЕО
|Маріо Балотеллі
Нападник Ніцци Маріо Балотеллі забив гол у ворота Марселя (2:1) в 36 турі чемпіонату Франції.
Маріо зібрав на себе півкоманди суперника і пробив у дальній кут. Це вже 16 гол італійця в чемпіонаті.
Нагадаємо, що Ніцца повісила цінник на Балотеллі.
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