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08.05.2018  18:54

Зідан збирається дати Ліверпулю в щелепу

Зінедін Зідан

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що його команда має домінувати на полі у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Євроспорт.

"Я думаю, матч з Ліверпулем вийде відкритим, у команд буде багато можливостей. Ми постараємося дати Ліверпулю в щелепу і доставити їм неприємності. Це фінальна гра, вона буде дуже інтенсивною і захоплюючою", - сказав тренер вершкових.

Матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня в Києві.

Раніше стало відомо, чи зіграє Роналду у фіналі Ліги чемпіонів у Києві.





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