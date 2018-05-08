Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 18:54
Зідан збирається дати Ліверпулю в щелепу
|Зінедін Зідан
Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що його команда має домінувати на полі у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Євроспорт.
"Я думаю, матч з Ліверпулем вийде відкритим, у команд буде багато можливостей. Ми постараємося дати Ліверпулю в щелепу і доставити їм неприємності. Це фінальна гра, вона буде дуже інтенсивною і захоплюючою", - сказав тренер вершкових.
Матч Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня в Києві.
Раніше стало відомо, чи зіграє Роналду у фіналі Ліги чемпіонів у Києві.
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