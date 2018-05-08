Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 19:35
Луческу розповів про інтерес з боку Шахтаря
|Мірча Луческу і Разван Луческу
А ні колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу, а ні його син Разван не отримували пропозицій роботи від донецького клубу.
Про це розповів Луческу-старший.
"У мене немає пропозицій від Шахтаря, зараз я повністю зайнятий роботою в збірній Туреччини. 5 червня ми приїдемо до Москви, щоб провести товариську зустріч зі збірною Росії", - сказав тренер.
Що стосується мого сина, у нього все добре в ПАОКу. Він повинен був виграти чемпіонат Греції, якби з клубу не зняли дев'ять очок і він не опустився на друге місце. Усі новини, що Разван Луческу може очолити Шахтар - чутки. Він залишиться в Греції щоб у наступному сезоні взяти реванш", – цитує Луческу Sport24.
Нагадаємо, що в Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки.
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