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08.05.2018  19:35

Луческу розповів про інтерес з боку Шахтаря

Мірча Луческу і Разван Луческу

А ні колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу, а ні його син Разван не отримували пропозицій роботи від донецького клубу.

Про це розповів Луческу-старший.

"У мене немає пропозицій від Шахтаря, зараз я повністю зайнятий роботою в збірній Туреччини. 5 червня ми приїдемо до Москви, щоб провести товариську зустріч зі збірною Росії", - сказав тренер.

Що стосується мого сина, у нього все добре в ПАОКу. Він повинен був виграти чемпіонат Греції, якби з клубу не зняли дев'ять очок і він не опустився на друге місце. Усі новини, що Разван Луческу може очолити Шахтар - чутки. Він залишиться в Греції щоб у наступному сезоні взяти реванш", – цитує Луческу Sport24.

Нагадаємо, що в Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки.





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