Клуб Другої ліги знявся зі змагань через упереджене суддівство. ВІДЕО

Тернопільска Нива припиняє виступи в Другій лізі чемпіонату України.

Про це повідомляє фейсбук-сторінка клубу.

"Рішення було ухвалене після отримання пояснень від комітету арбітрів ФФУ щодо епізодів скандального матчу Нива - Агробізнес (1:2). Оскільки комітет повністю виправдав усі спірні моменти на користь дій арбітра, клуб виконує свою обіцянку і не братиме участь у чемпіонаті", - йдеться у повідомленні.

"Ми не будемо брати участь у брудних і корумпованих іграх, які повністю прокололи український футбол. Вважаємо за доцільне вкладати власні зусилля і кошти в розвиток дитячо-юнацького футболу, а не грузнути в болоті нечесного професійного футболу", - сказано в заяві клубу.

Нагадаємо, арбітр матчу Нива - Агробізнес (1:2) у доданий час призначив сумнівний пенальті у ворота тернопільського клубу, завдяки якому Агробізнес переміг.

Раніше президент Ниви повідомив, що Порошенко телефонував Павелку і просив, щоб Нива не виграла у Буковини.