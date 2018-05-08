Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 20:13
Красніков спростував інтерес Динамо до 20-річного півзахисника Гронінгена
|Євген Красніков
Київське Динамо не виявляло інтерес до Жуніньо Бакуна.
Про це повідомив майбутній віце-президент Динамо Євген Красніков.
"Особисто я ніколи не виявляв інтерес до цього футболіста, також я не знаю про такий інтерес і з боку Динамо. Так що питання про джерела цієї інформації треба ставити тим ЗМІ, які її опублікували", - цитує Краснікова matchday.
Раніше Суркіс розповів, що зміниться у Динамо із співробітництвом з Красніковим.
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