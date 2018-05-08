Красніков спростував інтерес Динамо до 20-річного півзахисника Гронінгена

Євген Красніков

Київське Динамо не виявляло інтерес до Жуніньо Бакуна.

Про це повідомив майбутній віце-президент Динамо Євген Красніков.

"Особисто я ніколи не виявляв інтерес до цього футболіста, також я не знаю про такий інтерес і з боку Динамо. Так що питання про джерела цієї інформації треба ставити тим ЗМІ, які її опублікували", - цитує Краснікова matchday.

Раніше Суркіс розповів, що зміниться у Динамо із співробітництвом з Красніковим.