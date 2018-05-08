Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
104 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 21:39
Цікавий факт: Неймар за 36 хвилин заробляє місячну зарплату гравця Ле Арбьє, із яким ПСЖ зіграє у фіналі Кубку Франції
8 травня відбудеться фінал Кубку Франції, у якому зійдуться чемпіон країни ПСЖ і представник третього дивизіону Ле Арбьє.
Річний бюджет ПСЖ становить 540 мільйонів євро, його суперника - 2 мільйони.
Крім того, середня зарплата гравця Ле Арбьє - 2,5 тисячі євро на місяць. Форвард ПСЖ Неймар заробляє 2,5 тисячі євро за 36 хвилин, пише Goal.com.
Зазначимо, що Неймар не зіграє в цьому матчі через травму.
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