Українка судитиме фінал Ліги чемпіонів у Києві разом із Мессі

Катерина Монзуль

Український арбітр Катерина Монзуль відпрацює на жіночому фіналі Ліги чемпіонів у Києві між Вольфсбургом і Ліоном.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначена Яна Адамкова з Чехії. Її помічницями стануть Шан Мессі з Англії і Саня Роджак-Каршіч з Хорватії. Місце четвертого арбітра дісталося Катерині Монзуль. Цікаво, що резервною суддею також буде українка Марина Стрілецька.

Поєдинок Вольфсбург – Ліон пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Матч відбудеться 24-го травня.

Нагадаємо, що Монзуль увійшла до рейтингу найкращих у світі арбітрів.