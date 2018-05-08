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249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 21:55
Українка судитиме фінал Ліги чемпіонів у Києві разом із Мессі
|Катерина Монзуль
Український арбітр Катерина Монзуль відпрацює на жіночому фіналі Ліги чемпіонів у Києві між Вольфсбургом і Ліоном.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним арбітром зустрічі призначена Яна Адамкова з Чехії. Її помічницями стануть Шан Мессі з Англії і Саня Роджак-Каршіч з Хорватії. Місце четвертого арбітра дісталося Катерині Монзуль. Цікаво, що резервною суддею також буде українка Марина Стрілецька.
Поєдинок Вольфсбург – Ліон пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Матч відбудеться 24-го травня.
Нагадаємо, що Монзуль увійшла до рейтингу найкращих у світі арбітрів.
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