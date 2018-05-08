Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
113 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.05.2018  22:19

Стало відомо, чи залишиться тренер Барселони на своїй посаді

Ернесто Вальверде

Керівництво Барселони вирішило долю головного тренера команди Ернесто Вальверде.

Про це повідомляє Football Espana.

"Ліга чемпіонів не вплинула на нашу думку. Ми задоволені тим, що команда зробила дубль в Іспанії. Чи продовжить роботу Вальверде? Так. Ми навіть не думали про інші варіанти", - сказав президент клубу Жозеп Бартомеу.

Нагадаємо, що названо вражаючі цифри телетрансляції матчу Барселона - Реал.





Читай також
Вальверде: Мессі відреагував на виліт із Ліги чемпіонів так само, як інші гравці
Вальверде скасував систему штрафів у Барселоні
Вальверде: В Лізі чемпіонів англійські клуби сильніші за іспанські
Вальверде: Виконаю подвійне сальто, якщо Неймар повернеться
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
23:20
Футбол. Пірло зізнався, чому хотів завершити кар'єру в 26 років
22:57
Футбол. Шевченко викликав Селезньова на найближчий збір
22:40
Теніс. Хайлайти сенсаційної поразки Світоліної в Мадриді. ВІДЕО
22:19
Футбол. Стало відомо, чи залишиться тренер Барселони на своїй посаді
21:55
Футбол. Українка судитиме фінал Ліги чемпіонів у Києві разом із Мессі
21:39
Футбол. Цікавий факт: Неймар за 36 хвилин заробляє місячну зарплату гравця Ле Арбьє, із яким ПСЖ зіграє у фіналі Кубку Франції
21:16
Футбол. Українець, який підписав контракт з Андерлехтом, вибув до кінця сезону
20:43
Теніс. Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру в Мадриді в мегадраматичній кінцівці
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!