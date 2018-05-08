Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 22:19
Стало відомо, чи залишиться тренер Барселони на своїй посаді
|Ернесто Вальверде
Керівництво Барселони вирішило долю головного тренера команди Ернесто Вальверде.
Про це повідомляє Football Espana.
"Ліга чемпіонів не вплинула на нашу думку. Ми задоволені тим, що команда зробила дубль в Іспанії. Чи продовжить роботу Вальверде? Так. Ми навіть не думали про інші варіанти", - сказав президент клубу Жозеп Бартомеу.
Нагадаємо, що названо вражаючі цифри телетрансляції матчу Барселона - Реал.
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