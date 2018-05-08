Стало відомо, чи залишиться тренер Барселони на своїй посаді

Ернесто Вальверде

Керівництво Барселони вирішило долю головного тренера команди Ернесто Вальверде.

Про це повідомляє Football Espana.

"Ліга чемпіонів не вплинула на нашу думку. Ми задоволені тим, що команда зробила дубль в Іспанії. Чи продовжить роботу Вальверде? Так. Ми навіть не думали про інші варіанти", - сказав президент клубу Жозеп Бартомеу.

Нагадаємо, що названо вражаючі цифри телетрансляції матчу Барселона - Реал.