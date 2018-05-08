Шевченко викликав Селезньова на найближчий збір

Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список легіонерів, які прибудуть до табору команди.

Про це повідомляє ФФУ.

Виклики вже отримали Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Боруссія Д, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Ситі, Англія), Едуард Соболь (Славія, Чехія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина) та Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор, Туреччина).

Згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь. Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.

Раніше Шевченко заявив, що тренерський штаб збірної постійно стежить за Селезньовим.