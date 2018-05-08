Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 23:20
Пірло зізнався, чому хотів завершити кар'єру в 26 років
|Андреа Пірло
Екс-півзахисник Мілана, Ювентуса і збірної Італії Андреа Пірло хотів завершити кар'єру в 26 років.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
"Після фіналу Ліги чемпіонів-2005 досі є розчарування. Однак я не можу повернутись назад. Мілан зіграв, можливо, один із найкращих своїх таймів, а потім сталось те, чого не можна пояснити", - сказав італієць.
"Після цього я мав бажання закінчити кар'єру (на той момент Пірло було 26 років, – прим.). У мене справді були такі думки, але потім зрозумів, що треба рухатись далі. Добре, що пройшов час, і ми помстились Ліверпулю", - цитує Пірло Футбол 24.
Нагадаємо, що Шевченко візьме участь у прощаьному матчі Пірло з Роналдо, Роналдінью і Тотті.
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