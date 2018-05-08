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42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 23:38
Саутгемптон переміг Свонсі в перенесеному матчі 31 туру чемпіонату Англії
8 травня відбувся матч 31 туру АПЛ між Свонсі та Саутгемптоном, у якому мінімальну перемогу здобули гості.
Нагадаємо, що стало відомо, які клуби виступатимуть у Прем'єр-лізі Англії в наступному сезоні.
Чемпіонат Англії
31 тур
8 травня
Свонсі - Саутгемптон 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 72 Габбьядіні
FULL TIME: #Swans 0-1 #SaintsFC— Southampton FC (@SouthamptonFC) 8 мая 2018 г.
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/RJMsdKVYrN
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