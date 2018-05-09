Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 00:06
ПСЖ виграв Кубок Франції, здолавши у фіналі команду з третього дивізіону
8 травня відбувся фінал Кубку Франції.
У ньому зустрівся чинний чемпіона Франції ПСЖ і команда з третього дивізіону країни Ле Арбьє. Перемогу святкували парижани.
Нагадаємо, що Неймар за 36 хвилин заробляє місячну зарплату гравця Ле Арбьє.
Кубок Франції
Фінал
8 травня
Ле Арбьє - ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 26 Ло Чельсо, 0:2 - 74 пенальті Кавані
PSG CHAMPIONS!! @VHFootOfficiel battled bravely, but Paris Saint-Germain were too much and won 2-0 to lift their fourth straight @coupedefrance title!! #VHFPSG pic.twitter.com/2OMVbYxFbT— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 8 мая 2018 г.
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