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09.05.2018  00:06

ПСЖ виграв Кубок Франції, здолавши у фіналі команду з третього дивізіону

 

8 травня відбувся фінал Кубку Франції.

У ньому зустрівся чинний чемпіона Франції ПСЖ і команда з третього дивізіону країни Ле Арбьє. Перемогу святкували парижани.

Нагадаємо, що Неймар за 36 хвилин заробляє місячну зарплату гравця Ле Арбьє.

Кубок Франції

Фінал

8 травня

Ле Арбьє - ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 26 Ло Чельсо, 0:2 - 74 пенальті Кавані





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