ПСЖ виграв Кубок Франції, здолавши у фіналі команду з третього дивізіону

8 травня відбувся фінал Кубку Франції.

У ньому зустрівся чинний чемпіона Франції ПСЖ і команда з третього дивізіону країни Ле Арбьє. Перемогу святкували парижани.

Нагадаємо, що Неймар за 36 хвилин заробляє місячну зарплату гравця Ле Арбьє.

Кубок Франції

Фінал

8 травня

Ле Арбьє - ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 26 Ло Чельсо, 0:2 - 74 пенальті Кавані

PSG CHAMPIONS!! @VHFootOfficiel battled bravely, but Paris Saint-Germain were too much and won 2-0 to lift their fourth straight @coupedefrance title!! #VHFPSG pic.twitter.com/2OMVbYxFbT