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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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09.05.2018  08:39

Ще один клуб Другої ліги може знятися зі змагань через корупцію

Микола Кміть

Скала Стрий може припинити виступи в Другій лізі чемпіонату України.

Про це повідомив президент клубу Микола Кміть, пише фейсбук-сторінка Скали.

"Скала розуміє і поділяє причини, які призвели до того, що Нива Т припиняє участь у Другій лізі. Корупція, упереджене суддівство роз'їдають український футбол і ці явища треба негайно зупинити. Наш клуб також неодноразово був жертвою суддівського свавілля і відсутності розуміння в чиновницьких кабінетах ФФУ та Комітету арбітрів в останні роки.

Досить згадати випадок річної давнини під час матчу 25-го туру проти Тернополя, де результативну помилку допустив лайнсмен, підказавши головному арбітру, що м'яч перетнув лінію воріт, хоча спочатку ні арбітр, ні гравці Тернополя не реагували на взяття воріт.

Очевидно, на його рішення вплинула висока ставка на цей матч. У букмекерських конторах на матч в Тернополі поставили приблизно 60 000 доларів. Ми з цього приводу зверталися до глави Комітету з етики та чесної гри Баранки, куратора системи арбітражу Колліни та президента ПФЛ Макарова, проте відповіді не отримали досі.

Подібних випадків упередженого ставлення до нас чимало. Тому заявляємо, якщо асистент арбітра матчу проти Тернополя Максим Левченко і головний арбітр цієї ж зустрічі Денис Шурман не будуть покарані і дискваліфіковані після закінчення поточного сезону, Скала також розгляне питання призупинення членства в ПФЛ. Ми не будемо своїми внесками утримувати корумповані структури вітчизняного футболу", - сказав Кміть.

Нагадаємо, що Нива Т знялася зі змагань Другої ліги через упереджене суддівство.





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