Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
529 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.05.2018  08:56

Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку

Антуан Грізманн

Каталонська Барселона збирається заплатити мадридському Атлетико 100 мільйонів доларів відступних за Антуана Грізманна.

Про це повідомляє Cadena SER.

Президент синьо-гранатових Жозеп Бартомеу сповістив свого колегу з мадридського клубу Енріке Сересо про те, що влітку Барса виплатить за француза прописані в його контракті відступні в розмірі 100 мільйонів євро.

Сересо у відповідь сказав, що Атлетіко не має наміру вести переговори про можливий продаж 27-річного форварда і хоче продовжити з ним контракт.

Раніше Бартомеу підтвердив, що каталонський клуб дійсно контактує з представниками Грізманна, пише Трибуна.

Раніше Грізманн зробив заяву щодо переходу у Барселону.





Читай також
Трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів
Грізманн в Атлетико перевершив бомбардирський рекорд кума Мессі
Атлетик та Валенсія не виявили переможця, Грізманн забив чотири голи Леганесу. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
Барселона заявила, що не вела переговори з Грізманном
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
10:58
Футбол. Марлос: В останньому матчі з нами Динамо грамотно закрилося в обороні
10:40
Футбол. Павлов: Не знаю, за кого буду вболівати у фіналі Кубку України
10:18
ЧС-2018. Зірка ПСЖ ризикує пропустити чемпіонат світу-2018
09:54
Футбол. Олійник: Злив матчів у Першій лізі є, це видно на сто відсотків
09:37
Футбол. Сабо: Раніше я захоплювався грою Гармаша, а зараз він загубився
09:20
Футбол. Красивий жест: капітан Ле Арбьє підняв Кубок Франції разом із ПСЖ. ФОТО
08:56
Футбол. Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку
08:39
Футбол. Ще один клуб Другої ліги може знятися зі змагань через корупцію
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!