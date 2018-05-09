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529 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 08:56
Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку
|Антуан Грізманн
Каталонська Барселона збирається заплатити мадридському Атлетико 100 мільйонів доларів відступних за Антуана Грізманна.
Про це повідомляє Cadena SER.
Президент синьо-гранатових Жозеп Бартомеу сповістив свого колегу з мадридського клубу Енріке Сересо про те, що влітку Барса виплатить за француза прописані в його контракті відступні в розмірі 100 мільйонів євро.
Сересо у відповідь сказав, що Атлетіко не має наміру вести переговори про можливий продаж 27-річного форварда і хоче продовжити з ним контракт.
Раніше Бартомеу підтвердив, що каталонський клуб дійсно контактує з представниками Грізманна, пише Трибуна.
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