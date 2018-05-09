Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку

Антуан Грізманн

Каталонська Барселона збирається заплатити мадридському Атлетико 100 мільйонів доларів відступних за Антуана Грізманна.

Про це повідомляє Cadena SER.

Президент синьо-гранатових Жозеп Бартомеу сповістив свого колегу з мадридського клубу Енріке Сересо про те, що влітку Барса виплатить за француза прописані в його контракті відступні в розмірі 100 мільйонів євро.

Сересо у відповідь сказав, що Атлетіко не має наміру вести переговори про можливий продаж 27-річного форварда і хоче продовжити з ним контракт.

Раніше Бартомеу підтвердив, що каталонський клуб дійсно контактує з представниками Грізманна, пише Трибуна.

Раніше Грізманн зробив заяву щодо переходу у Барселону.