Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
382 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 09:20
Красивий жест: капітан Ле Арбьє підняв Кубок Франції разом із ПСЖ. ФОТО
Чемпіон і володар Кубка Франції ПСЖ дозволив на церемонії нагородження капітану Ле Арбьє Себастьєну Флушону підняти трофей разом із парижанами.
Зазначимо, що Ле Арбьє пробився до фіналу Кубку Франції, граючи в третьому дивізіоні країни.
Нагадаємо, що у фінальному матчі ПСЖ переміг суперника з рахунком 2:0.
PSG players let Les Herbiers skipper lift French Cup trophy in incredible gesture to third-division minnows https://t.co/Gk8CynP5xe pic.twitter.com/qWftlsAigo— Mirror Football (@MirrorFootball) 8 мая 2018 г.
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