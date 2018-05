Красивий жест: капітан Ле Арбьє підняв Кубок Франції разом із ПСЖ. ФОТО

Чемпіон і володар Кубка Франції ПСЖ дозволив на церемонії нагородження капітану Ле Арбьє Себастьєну Флушону підняти трофей разом із парижанами.

Зазначимо, що Ле Арбьє пробився до фіналу Кубку Франції, граючи в третьому дивізіоні країни.

Нагадаємо, що у фінальному матчі ПСЖ переміг суперника з рахунком 2:0.

