Сабо: Раніше я захоплювався грою Гармаша, а зараз він загубився

Денис Гамраш

Півзахисник Динамо Денис Гармаш два роки тому демонстрував футбол вищого рівня, ніж зараз.

Так вважає екс-тренер киян Йожеф Сабо.

"Гармаш два роки тому захоплював мене своєю грою. Я думав, що його продадуть. Але далі... Гармаш сам винен - загубився. А адже його потенціал, як і раніше, дуже високий", - сказав фахівець.

"У фіналі Кубку України проти Шахтаря у нього є відмінний шанс проявити себе, зіграти краще за Тараса Степаненка, який весь час у боротьбі, як і належить, тому і жовті постійно отримує", - пояснив Сабо в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що колишній гравець Динамо повідомив, що Сабо ставився до легіонерів краще, ніж до українців.