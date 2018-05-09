Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 09:37
Сабо: Раніше я захоплювався грою Гармаша, а зараз він загубився
|Денис Гамраш
Півзахисник Динамо Денис Гармаш два роки тому демонстрував футбол вищого рівня, ніж зараз.
Так вважає екс-тренер киян Йожеф Сабо.
"Гармаш два роки тому захоплював мене своєю грою. Я думав, що його продадуть. Але далі... Гармаш сам винен - загубився. А адже його потенціал, як і раніше, дуже високий", - сказав фахівець.
"У фіналі Кубку України проти Шахтаря у нього є відмінний шанс проявити себе, зіграти краще за Тараса Степаненка, який весь час у боротьбі, як і належить, тому і жовті постійно отримує", - пояснив Сабо в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що колишній гравець Динамо повідомив, що Сабо ставився до легіонерів краще, ніж до українців.
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