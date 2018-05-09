Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
202 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
09.05.2018  09:37

Сабо: Раніше я захоплювався грою Гармаша, а зараз він загубився

Денис Гамраш

Півзахисник Динамо Денис Гармаш два роки тому демонстрував футбол вищого рівня, ніж зараз.

Так вважає екс-тренер киян Йожеф Сабо.

"Гармаш два роки тому захоплював мене своєю грою. Я думав, що його продадуть. Але далі... Гармаш сам винен - загубився. А адже його потенціал, як і раніше, дуже високий", - сказав фахівець.

"У фіналі Кубку України проти Шахтаря у нього є відмінний шанс проявити себе, зіграти краще за Тараса Степаненка, який весь час у боротьбі, як і належить, тому і жовті постійно отримує", - пояснив Сабо в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що колишній гравець Динамо повідомив, що Сабо ставився до легіонерів краще, ніж до українців.





Читай також
Краще б вони так проти Шахтаря грали: Гармаш жорстко висловився щодо матчу з Ворсклою
Гармаш хоче відсудити 1,3 млн грн за розстріляне авто
Леоненко: У грі проти Шахтаря Гармаш був усюди
Гармаш: Приємно обігрувати Шахтар у Харкові
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
10:58
Футбол. Марлос: В останньому матчі з нами Динамо грамотно закрилося в обороні
10:40
Футбол. Павлов: Не знаю, за кого буду вболівати у фіналі Кубку України
10:18
ЧС-2018. Зірка ПСЖ ризикує пропустити чемпіонат світу-2018
09:54
Футбол. Олійник: Злив матчів у Першій лізі є, це видно на сто відсотків
09:37
Футбол. Сабо: Раніше я захоплювався грою Гармаша, а зараз він загубився
09:20
Футбол. Красивий жест: капітан Ле Арбьє підняв Кубок Франції разом із ПСЖ. ФОТО
08:56
Футбол. Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку
08:39
Футбол. Ще один клуб Другої ліги може знятися зі змагань через корупцію
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!