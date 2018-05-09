Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1022 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 15:50
Динамо - Шахтар: де дивитися фіналу Кубку України
9 травня в Дніпрі відбудеться фінал Кубку України між київським Динамо та донецьким Шахтарем.
Початок гри - о 20:30.
Подивитися матч у прямому ефірі можна на телеканалі Футбол 1, Україна або за цим посиланням (безкоштовно).
Нагадаємо, що Динамо та Шахтар крім фіналу КУ зіграють ще й в останньому турі УПЛ.
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