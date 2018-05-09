Динамо - Шахтар: де дивитися фіналу Кубку України

9 травня в Дніпрі відбудеться фінал Кубку України між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Початок гри - о 20:30.

Подивитися матч у прямому ефірі можна на телеканалі Футбол 1, Україна або за цим посиланням (безкоштовно).

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар крім фіналу КУ зіграють ще й в останньому турі УПЛ.