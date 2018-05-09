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204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 15:30
Баварія представила форму на наступний сезон. ФОТО
|Томас Мюллер у новій футболці / ФК БАварія
Мюнхенська Баварія поділилася світлинами нової форми в сезоні 2018/19.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили фото нової форми Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.
♦ Red shirt 🔷 Marine blue shorts. ♦ Red socks.— FC Bayern English (@FCBayernEN) 8 мая 2018 г.
What do you think of our new outfit? Our new 2018/19 home kit: https://t.co/YeP0ja0CNH#FCBayern #HereToCreate @adidasfootball pic.twitter.com/M7YQabKlkN
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