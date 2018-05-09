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09.05.2018  15:30

Баварія представила форму на наступний сезон. ФОТО

Томас Мюллер у новій футболці / ФК БАварія

Мюнхенська Баварія поділилася світлинами нової форми в сезоні 2018/19.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили фото нової форми Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.





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