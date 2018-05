Баварія представила форму на наступний сезон. ФОТО

Мюнхенська Баварія поділилася світлинами нової форми в сезоні 2018/19.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили фото нової форми Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

♦ Red shirt 🔷 Marine blue shorts. ♦ Red socks.

What do you think of our new outfit? Our new 2018/19 home kit: https://t.co/YeP0ja0CNH#FCBayern #HereToCreate @adidasfootball pic.twitter.com/M7YQabKlkN