Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
176 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.05.2018  09:54

Олійник: Злив матчів у Першій лізі є, це видно на сто відсотків

Денис Олійник

У Першій лізі однозначно є договірні матчі.

Так вважає гравець Геліоса Денис Олійник.

"Думаю, є злив матчів. Це видно, сенс говорити неправду? У Першій лізі це видно за ставками букмекерів. Люди і суддівство дуже упереджено працюють, це є 100%", - сказав футболістів.

"Хотілося б цього менше. Навіть ось дивився матч Геліоса з Полтавою, де гравець вибиває м'яч рукою, як воротар, а пенальті не ставлять. Це просто знущання, треба ж мати хоч якусь совість. А потім він ще видаляє футболіста Геліоса за розмови - це цирк. Таких матчів дуже багато в Першій лізі, це не футбол, ти не будеш прогресувати", - пояснив Олійник у коментарі footballhub.

Нагадаємо, що через упереджене суддівство з Другої ліги знялася тернопільска Нива.

А через корупцію Другу лігу збирається покинути Скала.





Читай також
Олійник: Є кілька варіантів, але не зовсім те, чого хотілося б
Десна - Динамо: Олійник розповів, як здолати гранда українського футболу
Олійник: Байдуже, з ким грати у чвертьфіналі Кубку
Олійник: Після травми важко повернутися в хорошу команду, тому поки пограю в Україні
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
10:58
Футбол. Марлос: В останньому матчі з нами Динамо грамотно закрилося в обороні
10:40
Футбол. Павлов: Не знаю, за кого буду вболівати у фіналі Кубку України
10:18
ЧС-2018. Зірка ПСЖ ризикує пропустити чемпіонат світу-2018
09:54
Футбол. Олійник: Злив матчів у Першій лізі є, це видно на сто відсотків
09:37
Футбол. Сабо: Раніше я захоплювався грою Гармаша, а зараз він загубився
09:20
Футбол. Красивий жест: капітан Ле Арбьє підняв Кубок Франції разом із ПСЖ. ФОТО
08:56
Футбол. Барселона поставила перед фактом Атлетико, що придбає його головну зірку
08:39
Футбол. Ще один клуб Другої ліги може знятися зі змагань через корупцію
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!