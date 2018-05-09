Олійник: Злив матчів у Першій лізі є, це видно на сто відсотків

Денис Олійник

У Першій лізі однозначно є договірні матчі.

Так вважає гравець Геліоса Денис Олійник.

"Думаю, є злив матчів. Це видно, сенс говорити неправду? У Першій лізі це видно за ставками букмекерів. Люди і суддівство дуже упереджено працюють, це є 100%", - сказав футболістів.

"Хотілося б цього менше. Навіть ось дивився матч Геліоса з Полтавою, де гравець вибиває м'яч рукою, як воротар, а пенальті не ставлять. Це просто знущання, треба ж мати хоч якусь совість. А потім він ще видаляє футболіста Геліоса за розмови - це цирк. Таких матчів дуже багато в Першій лізі, це не футбол, ти не будеш прогресувати", - пояснив Олійник у коментарі footballhub.

Нагадаємо, що через упереджене суддівство з Другої ліги знялася тернопільска Нива.

А через корупцію Другу лігу збирається покинути Скала.