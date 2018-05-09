Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
176 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 09:54
Олійник: Злив матчів у Першій лізі є, це видно на сто відсотків
|Денис Олійник
У Першій лізі однозначно є договірні матчі.
Так вважає гравець Геліоса Денис Олійник.
"Думаю, є злив матчів. Це видно, сенс говорити неправду? У Першій лізі це видно за ставками букмекерів. Люди і суддівство дуже упереджено працюють, це є 100%", - сказав футболістів.
"Хотілося б цього менше. Навіть ось дивився матч Геліоса з Полтавою, де гравець вибиває м'яч рукою, як воротар, а пенальті не ставлять. Це просто знущання, треба ж мати хоч якусь совість. А потім він ще видаляє футболіста Геліоса за розмови - це цирк. Таких матчів дуже багато в Першій лізі, це не футбол, ти не будеш прогресувати", - пояснив Олійник у коментарі footballhub.
Нагадаємо, що через упереджене суддівство з Другої ліги знялася тернопільска Нива.
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