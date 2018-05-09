Франков бачить лише один варіант розвитку подій у фіналі Кубку України
|Артем Франков
Київське Динамо зобов'язане виграти Кубок України в матчі з Шахтарем.
Так вважає головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"Очікую впевненої перемоги Динамо над Шахтарем і жодних інших варіантів. Протягом цього сезону була вироблена одна народна мудрість. Якщо від Динамо нічого не очікують – воно дає результат. Якщо ж не тільки очікують, а й вимагають, як правило, з цього виходять різні нехороші речі. Тому й тут донецькі оживилися і хором кричать: "Кубок для Динамо", - сказав фахівець.
"Я дуже боюся повторення історії річної давності, коли Сергій Ребров виставив другий склад на матч із Олімпіком, програв цей матч, і згодом програв матч за Кубок України. Схожа ситуація була і з Маріуполем. Там теж по складу киян великі запитання і Олександр Хацкевич визнав свою кадрову помилку", - підкреслив журналіст.
"Хто б що не говорив про фаворита матчу, в цьому протистоянні однозначно можливі три різні результати. Шахтар дуже сильний суперник, якого в жодному разі не варто недооцінювати. Ну виграло Динамо в двох попередніх матчах, і що?", - цитує Франкова 1927.kiev.ua.
Фінал Кубку відбудеться 9 травня в Дніпрі. Початок гри - о 20:30.
Раніше повідомлялося, що Франков уже знає, хто виграє Лігу чемпіонів у Києві.
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