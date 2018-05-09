Павлов: Не знаю, за кого буду вболівати у фіналі Кубку України

Микола Павлов

Екс-тренер київського Динамо Микола Павлов не визначився з фаворитом пари Динамо - Шахтар у фіналі Кубку України.

Про це повідомляє Команда №1.

"У таких поєдинках фаворита не може бути в принципі. Я добре пам'ятаю, як налаштовував команду на фінал 2009 року, а тоді гірники виходили на матч в якості володарів Кубка УЄФА", - підкреслив фахівець.

"Дуже хочеться вірити, що команди продемонструють високий рівень фізичної, тактичної та технічної підготовки. Сподіваюся, що не буде ніяких курйозів, що ми побачимо об'єктивне суддівство і хороший футбол. Нехай переможе найсильніший. Я навіть не знаю, за кого буду вболівати", - зізнався Павлов.

Матч відбудеться 9 травня в Дніпрі о 20:30.

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