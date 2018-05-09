Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
09.05.2018  13:49

Агент Яя Туре розповів, на які радикальні кроки готовий його клієнт, щоб залишитися в АПЛ

Яя Туре

Півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре, який після завершення сезону покине команду, дуже хоче грати в АПЛ.

Про це сказав його агент Дмитро Селюк.

"Яя Туре згоден підписати річний контракт, щоб залишитися в Англії. Якщо новий клуб не буде задоволений його виступами, він поверне половину зарплати або ж клуб зможе негайно розірвати контракт з Туре без виплати компенсацій", - цитує Селюка Sky Sports.

Нагадаємо, що Туре отримував в Ман Сіті одну з найбільших в АПЛ зарплату, хоча зіграв в останньому сезоні всього 8 матчів.





Читай також
Яя Туре може продовжити кар'єру в США
Селюк: Млявий та старий Яя Туре врятував Ман Сіті
Яя Туре: Навіщо розпускати комісію по боротьбі з расизмом перед ЧС-2018 в Росії?
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
14:59
Бокс. Ломаченко може звільнити пояс WBO у напівлегкій вазі
14:35
Футбол. Хавбек Корінтіанса розповів про потенційний перехід у Шахтар
14:15
Футбол. Франков бачить лише один варіант розвитку подій у фіналі Кубку України
13:49
Футбол. Агент Яя Туре розповів, на які радикальні кроки готовий його клієнт, щоб залишитися в АПЛ
13:29
Футбол. Перше, про що запитав Фергюсон після виходу з коми - як зіграла команда сина
13:13
Футбол. Шевченко пояснив, чому викликав Селезньова і залишив за бортом Макаренка
12:52
Футбол. Фонсенка: Навколо нашого протистояння є великий інтерес
12:38
Єдиноборства. Дворазового олімпійського чемпіона звинуватили у згвалтуванні
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!