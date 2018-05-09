Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 13:49
Агент Яя Туре розповів, на які радикальні кроки готовий його клієнт, щоб залишитися в АПЛ
|Яя Туре
Півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре, який після завершення сезону покине команду, дуже хоче грати в АПЛ.
Про це сказав його агент Дмитро Селюк.
"Яя Туре згоден підписати річний контракт, щоб залишитися в Англії. Якщо новий клуб не буде задоволений його виступами, він поверне половину зарплати або ж клуб зможе негайно розірвати контракт з Туре без виплати компенсацій", - цитує Селюка Sky Sports.
Нагадаємо, що Туре отримував в Ман Сіті одну з найбільших в АПЛ зарплату, хоча зіграв в останньому сезоні всього 8 матчів.
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