Агент Яя Туре розповів, на які радикальні кроки готовий його клієнт, щоб залишитися в АПЛ

Яя Туре

Півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре, який після завершення сезону покине команду, дуже хоче грати в АПЛ.

Про це сказав його агент Дмитро Селюк.

"Яя Туре згоден підписати річний контракт, щоб залишитися в Англії. Якщо новий клуб не буде задоволений його виступами, він поверне половину зарплати або ж клуб зможе негайно розірвати контракт з Туре без виплати компенсацій", - цитує Селюка Sky Sports.

Нагадаємо, що Туре отримував в Ман Сіті одну з найбільших в АПЛ зарплату, хоча зіграв в останньому сезоні всього 8 матчів.