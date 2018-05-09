Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 13:29
Перше, про що запитав Фергюсон після виходу з коми - як зіграла команда сина
|Алекс Фергюсон
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтеда Алекс Фергюсон вийшов із коми.
Про це повідомляє The Sun.
Насамперед шотландський фахівець поцікавився у свого сина Даррена, який очолює клуб третього дивізіону чемпіонату Англії Донкастер Роверс, як зіграла його команда в заключному поєдинку сезону з Віганом (0:1).
Фергюсон продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії, але тепер у лікарів з'явився обережний оптимізм щодо його подальшого відновлення, пише sport.ua.
Нагадаємо, що у Фергюсона стався крововилив у мозок.
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