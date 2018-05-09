Перше, про що запитав Фергюсон після виходу з коми - як зіграла команда сина

Алекс Фергюсон

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтеда Алекс Фергюсон вийшов із коми.

Про це повідомляє The Sun.

Насамперед шотландський фахівець поцікавився у свого сина Даррена, який очолює клуб третього дивізіону чемпіонату Англії Донкастер Роверс, як зіграла його команда в заключному поєдинку сезону з Віганом (0:1).



Фергюсон продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії, але тепер у лікарів з'явився обережний оптимізм щодо його подальшого відновлення, пише sport.ua.

Нагадаємо, що у Фергюсона стався крововилив у мозок.