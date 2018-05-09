Хацкевич назвав гравців Шахтаря, яких треба остерігатися
|Олександр Хацкевич
Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав найсильніших футболістів донечан.
Відповідну заяву керманич киян зробив перед фіналом Кубку України проти гірників.
"На мою думку, три основні гравці гірників - Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький та Тайсон. Це футболісти, які є лідерами колективу в кожній з ліній. Звичайно, є ще Марлос - вкрай індивідуально сильний гравець. Філософія Шахтаря - підбір висококласних бразильських виконавців, орієнтованих на гру в атаці", - сказав тренер.
"Симбіоз персонально сильних якостей футболістів та імплементація їх в командну гру і є фірмовим почерком гірників. Можливо, психологічно наша команда буде впевненіша у своїх силах, утім, кожна гра з Шахтарем - це окрема історія", - цитує Хацкевича ФФУ.
Матч відбудеться 9 травня в Дніпрі о 20:30.
Нагадаємо, що ранііше Марлос назвав сильний бік Динамо.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій