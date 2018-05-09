Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
427 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.05.2018  11:59

Хацкевич назвав гравців Шахтаря, яких треба остерігатися

Олександр Хацкевич

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав найсильніших футболістів донечан.

Відповідну заяву керманич киян зробив перед фіналом Кубку України проти гірників.

"На мою думку, три основні гравці гірників - Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький та Тайсон. Це футболісти, які є лідерами колективу в кожній з ліній. Звичайно, є ще Марлос - вкрай індивідуально сильний гравець. Філософія Шахтаря - підбір висококласних бразильських виконавців, орієнтованих на гру в атаці", - сказав тренер.

"Симбіоз персонально сильних якостей футболістів та імплементація їх в командну гру і є фірмовим почерком гірників. Можливо, психологічно наша команда буде впевненіша у своїх силах, утім, кожна гра з Шахтарем - це окрема історія", - цитує Хацкевича ФФУ.

Матч відбудеться 9 травня в Дніпрі о 20:30.

Нагадаємо, що ранііше Марлос назвав сильний бік Динамо.





Читай також
Хацкевич: Будемо переживати за Зорю
Хацкевич прояснив деталі продовження контракту з Мбокані
Ворскла - Динамо: стало відомо про чергове досягнення Хацкевича
Хацкевич про перемогу над Ворсклою: Виконали завдання і йдемо далі
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
14:59
Бокс. Ломаченко може звільнити пояс WBO у напівлегкій вазі
14:35
Футбол. Хавбек Корінтіанса розповів про потенційний перехід у Шахтар
14:15
Футбол. Франков бачить лише один варіант розвитку подій у фіналі Кубку України
13:49
Футбол. Агент Яя Туре розповів, на які радикальні кроки готовий його клієнт, щоб залишитися в АПЛ
13:29
Футбол. Перше, про що запитав Фергюсон після виходу з коми - як зіграла команда сина
13:13
Футбол. Шевченко пояснив, чому викликав Селезньова і залишив за бортом Макаренка
12:52
Футбол. Фонсенка: Навколо нашого протистояння є великий інтерес
12:38
Єдиноборства. Дворазового олімпійського чемпіона звинуватили у згвалтуванні
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!