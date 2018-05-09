Хацкевич назвав гравців Шахтаря, яких треба остерігатися

Олександр Хацкевич

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич назвав найсильніших футболістів донечан.

Відповідну заяву керманич киян зробив перед фіналом Кубку України проти гірників.

"На мою думку, три основні гравці гірників - Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький та Тайсон. Це футболісти, які є лідерами колективу в кожній з ліній. Звичайно, є ще Марлос - вкрай індивідуально сильний гравець. Філософія Шахтаря - підбір висококласних бразильських виконавців, орієнтованих на гру в атаці", - сказав тренер.

"Симбіоз персонально сильних якостей футболістів та імплементація їх в командну гру і є фірмовим почерком гірників. Можливо, психологічно наша команда буде впевненіша у своїх силах, утім, кожна гра з Шахтарем - це окрема історія", - цитує Хацкевича ФФУ.

Матч відбудеться 9 травня в Дніпрі о 20:30.

Нагадаємо, що ранііше Марлос назвав сильний бік Динамо.