Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
447 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 12:18
Стадіон Чорноморця виставлений на продаж за мільярд гривень
|Стадіон Чорноморець
Нежитлові будівлі стадіону Чорноморець в Одесі виставлені на аукціон на сервісі публічних покупок Prozorro.
Площа будівель на продаж становить 80 289 квадратних метрів.
Замовником є публічне акціонерне товариство Імексбанк.
Стартова ціна лоту - 1 139 895 000 гривен. Заявки на аукціон приймаються до 30 травня.
Аукціон відбудеться 31 травня, пише Трибуна.
Нагадаємо, що наставник Чорноморця став найкращим тренером 29 туру УПЛ.
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