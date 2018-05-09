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09.05.2018  12:18

Стадіон Чорноморця виставлений на продаж за мільярд гривень

Стадіон Чорноморець

Нежитлові будівлі стадіону Чорноморець в Одесі виставлені на аукціон на сервісі публічних покупок Prozorro.

Площа будівель на продаж становить 80 289 квадратних метрів.

Замовником є публічне акціонерне товариство Імексбанк.

Стартова ціна лоту - 1 139 895 000 гривен. Заявки на аукціон приймаються до 30 травня.

Аукціон відбудеться 31 травня, пише Трибуна.

Нагадаємо, що наставник Чорноморця став найкращим тренером 29 туру УПЛ.





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