Шевченко пояснив, чому викликав Селезньова і залишив за бортом Макаренка

Євген Селезньов і Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений грою Євгена Селензьова у своєму клубі.

Про це наставник синьо-жовтих повідомив, коментуючи виклик легіонерів на найближчий збір.

"Радує, що повернувся Андрій Ярмоленко, набрав форму після травми Роман Яремчук - ці футболісти були викликані на попередній збір, але через пошкодження не змогли взяти в ньому участь", - нагадав коуч.

"Ми запросили Євгена Селезньова, який демонструє результативну гру в своєму клубі, а Артем Кравець перебуває в листі очікування. Я з ним поговорив, усе пояснив, і він з розумінням поставився до нашого вибору", - розповів Шевченко.

"Макаренка не буде в збірній тільки через отриману травму. З цим футболістом ми теж поговорили, я побажав йому якнайшвидшого відновлення і удачі в новому клубі", - цитує фахівця Команда №1.

Нагадаємо, що Шевченко візьме участь у матчі з Роналдо, Роналдінью і Тотті.