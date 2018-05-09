Шевченко пояснив, чому викликав Селезньова і залишив за бортом Макаренка
|Євген Селезньов і Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений грою Євгена Селензьова у своєму клубі.
Про це наставник синьо-жовтих повідомив, коментуючи виклик легіонерів на найближчий збір.
"Радує, що повернувся Андрій Ярмоленко, набрав форму після травми Роман Яремчук - ці футболісти були викликані на попередній збір, але через пошкодження не змогли взяти в ньому участь", - нагадав коуч.
"Ми запросили Євгена Селезньова, який демонструє результативну гру в своєму клубі, а Артем Кравець перебуває в листі очікування. Я з ним поговорив, усе пояснив, і він з розумінням поставився до нашого вибору", - розповів Шевченко.
"Макаренка не буде в збірній тільки через отриману травму. З цим футболістом ми теж поговорили, я побажав йому якнайшвидшого відновлення і удачі в новому клубі", - цитує фахівця Команда №1.
Нагадаємо, що Шевченко візьме участь у матчі з Роналдо, Роналдінью і Тотті.
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