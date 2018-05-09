Фонсенка: Навколо нашого протистояння є великий інтерес

Паулу Фонсека

Уболівальники, футболісти і преса чекають фіналу Кубку України між Динамо і Шахтарем.

У цьому переконаний головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Незалежно від попередніх результатів, ми завжди дуже мотивовані в матчах з Динамо. Навколо нашого протистояння великий інтерес: його чекають футболісти, уболівальники і преса", - цитує Фонсеку сайт Шахтаря.

Матч відбудеться 9 травня о 20:30.

Нагадаємо, що перед цим Хацкевич назвав гравців Шахтаря, яких треба остерігатися.