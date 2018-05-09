Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 12:52
Фонсенка: Навколо нашого протистояння є великий інтерес
|Паулу Фонсека
Уболівальники, футболісти і преса чекають фіналу Кубку України між Динамо і Шахтарем.
У цьому переконаний головний тренер гірників Паулу Фонсека.
"Незалежно від попередніх результатів, ми завжди дуже мотивовані в матчах з Динамо. Навколо нашого протистояння великий інтерес: його чекають футболісти, уболівальники і преса", - цитує Фонсеку сайт Шахтаря.
Матч відбудеться 9 травня о 20:30.
Нагадаємо, що перед цим Хацкевич назвав гравців Шахтаря, яких треба остерігатися.
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