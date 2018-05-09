Шахтар цікавиться наставником Порту?

Шахтар має серйозні наміри в боротьбі за головного тренера Порту Сержиу Консейсау.

Про це повідомляє A Bola.

За Консейсау також готові поборотися Ювентус, Лаціо та Інтер.

43-річний тренер в поточному сезоні став чемпіоном Португалії, в 2015-му з Брагою був фіналістом Кубка, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Фонсека залишається в шорт-листі на пост головного тренера Наполі.