Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
446 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 16:04
Шахтар цікавиться наставником Порту?
Шахтар має серйозні наміри в боротьбі за головного тренера Порту Сержиу Консейсау.
Про це повідомляє A Bola.
За Консейсау також готові поборотися Ювентус, Лаціо та Інтер.
43-річний тренер в поточному сезоні став чемпіоном Португалії, в 2015-му з Брагою був фіналістом Кубка, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Фонсека залишається в шорт-листі на пост головного тренера Наполі.
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