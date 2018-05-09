Коноплянка в Німеччині зіграв в теніс з екс-партнером по збірній України

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка та Андрій Воронін в футбол разом вже не грають, але знаходять інші варіанти спільного дозвілля.

Раніше повідомлялося про те, як Коноплянка з партнерами срібло Бундесліги святкував.