Екс-гравець Динамо продовжив контракт з польським клубом

Андрій Богданов

Український півзахисник Арки Андрій Богданов залишиться в польському клубі і на наступний сезон.

Офіційний сайт Арки оголосив про продовження контракту з вихованцем київського Динамо.

Нагадаємо, що Богданов починав сезон в донецькому Олімпіку, а взимку перейшов в польський клуб, за який відіграв 13 матчів і забив 1 гол.

Раніше була інформація, що Богданов не зміг виграти Кубок Польщі.