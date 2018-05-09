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378 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 16:50
Екс-гравець Динамо продовжив контракт з польським клубом
|Андрій Богданов
Український півзахисник Арки Андрій Богданов залишиться в польському клубі і на наступний сезон.
Офіційний сайт Арки оголосив про продовження контракту з вихованцем київського Динамо.
Нагадаємо, що Богданов починав сезон в донецькому Олімпіку, а взимку перейшов в польський клуб, за який відіграв 13 матчів і забив 1 гол.
Раніше була інформація, що Богданов не зміг виграти Кубок Польщі.
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