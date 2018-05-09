Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 17:20
Реал витратить на перехід Неймара 300 мільйонів?
|Неймар
Іспанські ЗМІ все частіше говорять про перехід Неймара в Реал, а підтвердження можливого трансферу дало популярне шоу El Chiringuito.
Журналісти програми стверджують, що Реал і ПСЖ активно обговорюють перехід, а сам Неймар вже дав добро на переїзд до Мадрида.
Трансфер оцінюється в 260-300 мільйонів євро. Парижани, які рік тому придбали бразильця у Барселони за 222 мільйони, мають намір хоча б відбити витрачені на футболіста гроші.
Про гучний трансфер можуть повідомити ще до початку чемпіонату світу, а сам Неймар в Реалі нібито буде грати під 10-м номером, який зараз використовує Лука Модріч, пише sport.ua.
Раніше була інформація, що Неймар майже відновився від травми та повернувся із Бразилії у Париж.
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