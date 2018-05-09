Реал витратить на перехід Неймара 300 мільйонів?

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Іспанські ЗМІ все частіше говорять про перехід Неймара в Реал, а підтвердження можливого трансферу дало популярне шоу El Chiringuito.

Журналісти програми стверджують, що Реал і ПСЖ активно обговорюють перехід, а сам Неймар вже дав добро на переїзд до Мадрида.

Трансфер оцінюється в 260-300 мільйонів євро. Парижани, які рік тому придбали бразильця у Барселони за 222 мільйони, мають намір хоча б відбити витрачені на футболіста гроші.

Про гучний трансфер можуть повідомити ще до початку чемпіонату світу, а сам Неймар в Реалі нібито буде грати під 10-м номером, який зараз використовує Лука Модріч, пише sport.ua.

Раніше була інформація, що Неймар майже відновився від травми та повернувся із Бразилії у Париж.