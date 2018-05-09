Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 17:38
Манчестер Сіті визнав офіційним фан-клуб із Закарпаття
Манчестер Сіті додав український фан-клуб "городян" на карту офіційних груп підтримки клубу.
Сторінка "Manchester City Ukraine" ведеться українською мовою, на карті фан-клубів він названий "Man City Beregovo", оскільки базується в місті Берегово, що на Закарпатті, пише karpatnews.in.ua.
Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилася форма Манчестер Сіті на наступний сезон.
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