Манчестер Сіті визнав офіційним фан-клуб із Закарпаття

Манчестер Сіті додав український фан-клуб "городян" на карту офіційних груп підтримки клубу.

Сторінка "Manchester City Ukraine" ведеться українською мовою, на карті фан-клубів він названий "Man City Beregovo", оскільки базується в місті Берегово, що на Закарпатті, пише karpatnews.in.ua.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилася форма Манчестер Сіті на наступний сезон.