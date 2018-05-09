Шевченко розповів, чого він очікує від фіналу Кубку України
|Андрій Шевченко
У фіналі Кубка України між Динамо і Шахтарем Андрій Шевченко очікує хорошого футболу.
Про це заявив сам наставник збірної України.
"Очікую хорошого футболу, безкомпромісної боротьби і, зрозуміло, якісної гри збірників. Для мене важливо, щоб в цьому матчі їх було якомога більше. В Динамо регулярно виходять на поле по сім-вісім українців, в Шахтарі теж великий вибір футболістів", - сказав він.
"Радує, що повернувся в стрій після травми Сергій Кривцов, отримує ігрову практику Віктор Коваленко", - зазначив Шевченко.
"Шапаренко? Він виходить в основному складі Динамо і показує хороший рівень гри. На фіналі Кубка України будуть присутні мої помічники – Рауль Ріанчо і Андреа Малдера, і вони нададуть мені всю необхідну інформацію не тільки по цьому футболісту, а й по інших гравцях", – цитує Шевченка ua-football.
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